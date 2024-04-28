Иностранцы, прибывающие в Россию, проходят более тщательную проверку: МИД объяснил причины

В порядке активизации мер по профилактике терроризма российскими правоохранительными органами проводятся более тщательные проверки иностранных граждан, прибывающих в РФ. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, такие шаги носят временный характер и предпринимаются безотносительно к национальной принадлежности въезжающих лиц.

При этом Захарова подтвердила, что в связи с этим на пунктах пропуска через государственную границу, в том числе в ряде аэропортов, наблюдаются задержки при прохождении паспортного контроля. «Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации. Рассчитываем на понимание», – добавила она.

«Особо подчёркиваем, что такие шаги носят временный характер и предпринимаются безотносительно к национальной принадлежности въезжающих лиц. При этом обращаем внимание, что изменений в перечень оснований для наложения запрета на въезд в Российскую Федерацию не вносилось, дополнительные препятствия для пересечения государственной границы иностранными гражданами при условии наличия всех необходимых документов отсутствуют», – отметила официальный представитель МИД России.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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