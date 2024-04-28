В Кремле заявили о панике в рядах ВСУ на фронте

В подразделениях вооруженных сил Украины на фронтах специальной военной операции нарастает паника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С украинской стороны на фронтах нарастает паника... У нас у всех давние друзья, родственники друзей и так далее воюют на фронте. Кто-то из них приезжает в отпуск и рассказывает, кто-то из них делится по телефону, в письмах и так далее. Эта информация из первых рук: там, с той стороны растет паника», – сказал спикер Кремля в интервью журналисту канала «Россия» Павлу Зарубину.

«Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать, очень важно не останавливаться и идти по пути выполнения», – добавил Песков.

«А то, что та сторона, а говоря «та сторона» я имею в виду «коллективный Запад плюс один», я бы так назвал уже ту сторону, будет нас тестировать «на слабо», это однозначно. Нам главное это «слабо» никогда не показать», – сказал пресс-секретарь главы государства, комментируя западные поставки дальнобойных ракет киевскому режиму.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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