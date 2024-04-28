ВС РФ разгромили ангары с беспилотниками и авиатехнику в трех областях Украины

За минувшие сутки армия России нанесла удар по военным объектам в трех украинских регионах, в результате чего были уничтожены ангары с беспилотниками, а также авиационная техника. Об этом говорится в сводке министерства обороны о ходе специальной военной операции.
В частности, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области.
Кроме того, поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области.
Также нанесены удары по пунктам временной дислокации иностранных наемников, а также по живой силе и военной технике ВСУ в общей сложности в 121-м районе.
Москва, Елена Володина
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