Арендаторы электросамокатов в Москве получили 15 тысяч штрафов

За первый месяц нынешнего сезона арендаторам электросамокатов в Москве выписано 15 тысяч штрафов за нарушения. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. По его словам, ещё 7 тысяч аккаунтов пользователей были заблокированы.

Самыми частными нарушениями стали езда на одном электросамокате вдвоем, проезд по пешеходному переходу, а также парковка в неположенном месте.

В ведомстве уточнили, что штраф приходит за нарушение правил безопасного вождения и сервиса. Блокировка – за аренду несовершеннолетними, а также системные и грубые нарушения ПДД.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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