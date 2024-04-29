Москвичей предупредили о «праздничных» мошенниках под видом сотрудников коммунальных служб

Власти Москвы выступили с предупреждением, что в праздничные дни следует остерегаться мошенников, которые могут действовать под видом коммунальщиков.

Как пояснил вице-мэр Петр Бирюков, городские службы в период выходных дней не проводят поквартирные обходы и проверки. «Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения – выезды осуществляются только по заявкам граждан в экстренных случаях, время приезда в обязательном порядке согласовывается», – уточнил он.

Данные о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит.

Уточнить информацию о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб, размещенным на mos.ru.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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