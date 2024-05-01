Десять лет «Оркестру»: как создавалась легендарная ЧВК «Вагнер»

Легендарная ЧВК «Вагнер» празднует 10 лет со дня основания. 1 мая 2014 года силами Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина было создано небольшое подразделение отставных офицеров и ветеранов горячих точек, которому суждено было стать самым известным русским добровольческим подразделением.

Долгое время само существование «Группы Вагнера» оспаривалось его создателями. Только в 2022 году Евгений Пригожин рассказал, что является основателем и руководителем ЧВК «Вагнер», и поведал о том, как создавалось подразделение.

По словам Пригожина, ЧВК «Вагнер» ведет отсчет своей истории с 1 мая 2014 года – в этот день созданный предпринимателем отряд во главе с подполковником ГРУ в отставке Дмитрием Уткиным отправился в Донбасс. После первых удачных операций штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», созданные на базе небольшой батальонно-тактической группы, успешно принимали участие в операции в Сирии против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

Инструкторы из состава «Оркестра» успешно ведут деятельность в ЦАР и в Мали, обучая местные силы тонкостям контртеррористической борьбы. Наконец, бойцы ЧВК «Вагнер» сыграли немалую роль в ходе специальной военной операции в Донбассе – силами «Оркестра» были освобождены Попасная, Светлодарск и Артемовск, а украинские силовики ощутили на себе всю тяжесть гнева русского оружия в ходе операции «Бахмутская мясорубка».

Сейчас ЧВК «Вагнер» продолжает свою деятельность в странах Африки и в Белоруссии, тренируя вооруженные силы и готовя их к отражению любой угрозы. Уже без своих основателей – Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли в августе 2023 года – ЧВК «Вагнер» продолжает следовать заветам своих командиров: «Ни секунды не моргнув и не усомнившись, надо жить или погибнуть. Живи по правилам, делай, что должен и будь, что будет».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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