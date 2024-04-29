Обман и безделье: как проходит служба в Африканском корпусе

Африканский корпус (АК) – довольно молодое российское подразделение, которое создано для помощи странам Черного континента в борьбе с терроризмом и защите мирного населения, а также удовлетворения интересов РФ на материке. Различные эксперты предрекали ему множество успехов в будущем, однако на деле все оказалось не так просто, и подразделение столкнулось с рядом проблем.

РИА «Новый День» удалось связаться с одним из бойцов данного подразделения и узнать подробнее о том, что происходит внутри структуры и с чем сталкиваются рядовые сотрудники Африканского корпуса. Подробнее о том, как несут службу бойцы АК и какие проблемы встречаются на их пути – читайте в нашем материале.

– Как ты оказался в Африканском корпусе? Из-за чего решил отправиться в Африку?

– Давным-давно прошел срочку (срочная служба, – прим. ред.), после нее сразу записался на контракт, комбат меня уговорил. Были и плюсы, и минусы в службе, но как только первый контракт закончился – решил, что это не совсем мое, и уволился.

С того момента прошло уже несколько лет, и вот осенью увидел пост о наборе в Африканский корпус, и подумал, а почему бы и нет. Зарплату обещали хорошую, работа в Африке, обучение и прочее – вот это мне понравилось в объявлении. Отправил заявку, договорился о встрече, ну и теперь я в АК.

– Как тебе служба в рядах Африканского корпуса? Что нравится, что не нравится, есть ли какие-то проблемы?

– По началу все было довольно хорошо, особенно вспоминая старый опыт контракта, но потом постепенно начались проблемы. Первое, что неприятно удивило, наш набор отправился в Африку без прививок. Вообще. Сначала нам их обещали поставить перед отправкой, потом сказали, что этим займутся уже на месте, а когда оказались там – подождите, скоро все будет.

По всей Африке каких только болячек нет, от грязной воды, животных, насекомых: дифтерия, тиф и прочая гадость. Как-то страшно было без вакцинации ехать, но приказ есть приказ. В итоге уже там ждали несколько недель, но так нас все завтраками и кормили.

Второе, это странные проблемы с экипировкой. Обещаны были новые полные комплекты, разгрузки, все для удобства службы. Ну вы понимаете. А на деле мы получили все старое, потрепанное, как будто в них уже кто-то умер несколько раз, простите за такую аналогию.

Сейчас уже многие привыкли, самостоятельно подлатали все, что нужно. Но неприятный осадочек остался. Лично я сам себе ушивал и зашивал форму, потому что она была на несколько размеров больше, чем я, еще и в мелких дырах.

– Как обстоят дела с зарплатой? Все ли так, как говорилось при устройстве или есть какие-то изменения в худшую или лучшую сторону?

– Здесь тоже все неоднозначно, так как обещали больше, чем по итогу платят сейчас. Возможно, все дело в особенностях контракта, какие-нибудь дополнительные условия прописаны там. Мы их видели один раз, и то, только на подписании, а привезли их нам спустя месяц-два нашего прибытия, времени разбирать что там мелким шрифтом уже не было.

Но на деле получаем меньше, чем обещали изначально. Может, потому что мы еще и не сделали толком ничего, большая часть службы проходит в расположении, ждем приказов и занимаемся своими делами. Ну и опять же, как уже говорил, первое время мы приводили вещи в порядок: там подшить, там ушить, там нормально постирать, что тоже сложно, учитывая, где мы находимся.

– Чем вы занимаетесь в течении дня? Если опустить регламент и рутину, по типу подъема, приема пищи и отбоя?

– На самом деле все довольно скучно. Есть те, кто лишний раз занимается физухой (физической подготовкой, – прим. ред.), кто какие-то книжки читает, кто вообще спит целыми днями, отсвечивая только на построениях и в столовой. Если это можно так назвать.

Однако основная масса народа, как, впрочем, и я, сидит в телефонах либо занимается какой-то ерундой. Играем в карты, рассказываем анекдоты, истории из жизни, как летний лагерь какой-то.

Хочется уже каких-то активных действий, боевой работы, операций, да хоть что-то. Но команд от руководства практически не поступает. Иногда нас проверяют, смотрят не сбежал ли кто, здоровы ли все, и на этом все. Большую часть время мы от командиров оторваны, ибо они там сами с собой какие-то дела решают, нас в них не посвящают.

Целыми днями мы предоставлены сами себе, что, конечно, тоже хорошо, не хотелось бы заниматься чем-то бесполезным ради того, чтобы просто не сидеть без дела, как это обычно в армии бывает. Но чем дольше мы так «бездельничаем», тем больше угнетает подобное состояние. Мы все-таки сюда работать приехали, а не отдыхать. Однако пока руководство разберется, что, кого и куда – мы тут все от скуки кони двинем.

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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