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Вторник, 30 апреля 2024, 17:36 мск

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Бездействие Африканского корпуса открыло двери ВС США на запад Ливии

Фото: U.S. Department of Defense

Западная часть Ливии может стать новым плацдармом для американских сил, которые сбегают из Чада. Они могут себе позволить разместиться в североафриканской стране на фоне пассивной позиции Африканского корпуса (АК) РФ в регионе.

Согласно неподтвержденным данным, в Чад начали прибывать силы ЧВК «Вагнер», в результате чего ВС США решили вывести контингент из страны ввиду отсутствия возможности конкурировать с «музыкантами». Источники арабских СМИ утверждают, что именно Ливия стала новой целью Соединенных Штатов, где местные проамериканские власти уже подготовили для этого почву.

Глава Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дбейба уже выделил силам АФРИКОМ участок на территории Академии ВВС в городе Мисрата. В сотрудничестве с США, вероятно, заинтересован и лидер ЛНА Халифа Хафтар, который разочаровался пассивной позицией «Африканского корпуса» в стране.

Тем временем, по данным тех же источников местных СМИ, уже 75 американских солдат прибыли в Ливию из Чада. По словам Дбейбы, это необходимо в рамках якобы «сотрудничества в борьбе с терроризмом».

Триполи, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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