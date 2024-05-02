«Ломать через колено»: названа энергетическая цель Запада в Центральной Азии

Западный запрет поставок российского низкообогащенного урана напрямую связан с активным «освоением» Центральной Азии англосаксами. Об этом заявил заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, комментируя итоги недавнего турне в регион главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерома. По оценке депутата, Лондон планирует «ломать через колено» постсоветские республики, чтобы заставить их отказаться от связей с Москвой.

«Как связан запрет импорта российского низкообогащенного урана и активное «освоение» Центральной Азии англосаксами? Теперь каждая из стран-экспортеров энергоносителей и полезных ископаемых становится особо привлекательным «партнером», и чтобы выстраивать энергетические отношения на своих условиях, «ломать» постсоветские государства будут через колено», – пояснил Луговой в своем телеграм-канале.

Парламентарий обратил внимание, что на территории Казахстана расположено крупнейшее в мире месторождение урана. «Это мировой банк низкообогащенного урана (БНОУ) в Усть-Каменогорске, где хранится весь мировой запас НОУ – необходимого компонента для изготовления ядерного топлива», – уточнил он.

«Турне Кэмерона по постсоветскому пространству – не просто разведка и ревизия стратегических запасов Центральной Азии, но и возможность решить вопрос по использованию урановой промышленности региона в своих целях. Великобритания приложит максимум усилий, чтобы заставить страны ЦА свернуть совместные мирные атомные программы с Россией», – отметил депутат.

Напомним, в конце апреля Кэмерон совершил турне в Монголию и страны Центральной Азии –Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению и Казахстан. С Астаной Лондон подписал соглашение о стратегическом партнерстве и намерен нарастить сотрудничество в сфере энергетики и финансов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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