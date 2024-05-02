Спикера молдавского парламента, заявившего о скором разрыве договора о сотрудничестве с Россией, назвали «клоуном»

Молдавские русскоязычные Интернет-ресурсы назвали «клоуном» спикера республиканского парламента Игоря Гросу после его заявления о большой опасности со стороны Москвы и готовности разорвать соглашение о стратегическом партнерстве с Россией.

«Я не помню, чтобы такое соглашение расторгалось. Но я обещаю проверить. Если это соглашение все еще существует и не отменено, то все равно оно мертвое. Потому что Россию нельзя считать стратегическим партнером», – заявил Гросу на местном телеканале в начале недели.

Глава молдавского парламента напомнил стратегию национальной безопасности, согласно которой Россия представляет наибольшую опасность для республики. «Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы проанализировать, что происходит с соглашениями в рамках Содружества Независимых Государств. Я посмотрю, что будет с этим соглашением о стратегическом партнерстве с Россией, но оно не имеет никакого эффекта», – сказал он.

Молдавские русскоязычные Интернет-ресурсы вынесли свое мнение о спикере в заголовок публикации: «Клоун Гросу…»

Напомним, Соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и Молдавией было подписано президентами двух стран Владимиром Путиным и Владимиром Ворониным в 2001 году. Отношения между Москвой и Кишиневом сильно ухудшились в конце 2020 года после прихода к власти президента Майи Санду. С 2022 года Кишинев начал отказываться от соглашений в рамках СНГ и подверг Молдавию румынизации.

Кишинев, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube