Ночами возможны заморозки: погода в Москве отстала от климатической нормы

В ближайшие дни в московском регионе ожидается прохладная погода, когда значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы на 4-5°. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, ночами возможны заморозки, а в воскресенье, когда будет отмечаться Пасха, – дождь.
В пятницу, 3 мая, ночью температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, по области прогнозируются заморозки до -1°. Днем в Москве до 10°, в Подмосковье – 6...11°.
В субботу, 4 мая, ночью в столице похолодает до -2°, по области – до -5°. В светлое время суток местами ожидается небольшой дождь, а воздух прогреется, максимум, до 15°.
В воскресенье, 5 мая, прогнозируется небольшой дождь, местами умеренный. Ночью в Москве 5...7°, по области 2...7°. Днем в столице 12...14°, в Подмосковье – 10...15°. При этом возможен порывистый ветер до 15 м/с.
В начале новой недели также вероятны небольшие осадки. Ночью около нуля, днем – до 12-13°.
Москва, Елена Володина
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