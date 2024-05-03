«RBE Group» хочет кормить московских школьников «пластиковой» едой

СМИ сообщают о намерении крупного холдинга «RBE Group» «зайти» на рынок школьного питания Москвы и других городов миллионников. В кейсе компании поставки соцпита организациям МО РФ, РЖД и здравоохранения столицы и Санкт-Петербурга.

Однако качество поставляемой продукции вызывает критику у потребителей. Ранее СМИ сообщали о случаях отравления военнослужащих, кадетов и клиентов РЖД. Эксперты указывают, что первопричиной может являться неготовность административных и производственных ресурсов компании к крупным контрактам. Но несмотря на это «RBE Group» продолжает свои попытки монополизировать рынок соцпита Москвы и других городов миллионников.

Как отмечают «Аргументы недели», особый интерес заказчиков к сотрудничеству с холдингом связан с конечной ценой на их продукцию, которая заметно ниже, чем у конкурентов. «RBE Group» поставляет «пластиковую» еду, а не свежую продукцию, что влияет на ее стоимость. При этом польза от такого питания сомнительна. Кроме того, судя по данным холдинг предпочитает экономить на затратах на персонал, нанимая выходцев из стран Средней Азии, что также негативно сказывается на качестве.

По мнению экспертов, расширение зоны влияния RBE на школьные столовые Москвы негативно скажется на всем рынке в целом.

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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