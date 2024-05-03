«Мало не покажется…» Попытки атаковать Крымский мост обернутся ударом по странам НАТО

Попытки Запада разрушить Крымский мост спровоцирует Россию на очень жесткий ответ, в том числе, на удар по странам НАТО, которые решатся на соучастие в таком теракте. Об этом заявил заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его оценке, для Украины это также обернется негативными последствиями.

«Мечта стран НАТО, и прежде всего, американцев осталась: самое большое, что они не могут простить России – это возвращение Крыма в состав РФ. Все, что касается Украины, – это дымовая завеса. Главная-то цель всего этого противостояния с Россией – это был Крым. Американцы не могут пережить ситуацию, что Крым, который они уже считали в ближайшей перспективе площадкой для НАТОвских баз, для базирования флота НАТО, навсегда ушел в Россию. И поэтому любой ценой они пытаются уничтожить, мечтают об уничтожении Крымского моста и вторжении через Крымский перешеек на территорию Крыма», – пояснил Джабаров, выступая сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты».

Сенатор обратил внимание на прозвучавшие на этой неделе намеки со стороны посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичуса о возможном ракетном ударе по Крымскому мосту. «Не дай им Боже такое сделать. Кстати, этот посол Литвы в Швеции, бывший министр иностранных дел этого государства, мне кажется, не слишком ситуацию понимает. Он думает, что Литва будет в стороне – где-то там русским будет наноситься урон, НАТО будет побеждать, Литва будет хлопать в ладоши, а сама будет в стороне – он заблуждается. Потому что если будет такая агрессия, то мы можем нанести мощный удар по некоторым НАТОвским странам, особенно ретивым, которые все пытаются столкнуть главных противников лбами, имею ввиду страны НАТО и РФ», – подчеркнул он.

«Мы наполовину уничтожили или повредили энергосистему Украины. Есть еще логистика. В случае, если мы уничтожаем логистику Украины, то есть нарушаем снабжение армии, поставки оружия и оставшуюся часть энергосистемы, думаю, что Украина превратится в средневековое государство, потому что без энергопотоков, без современных путей доставки, логистических путей, Украина просто не выживет», – констатировал Джабаров.

Сенатор выразил уверенность, что планы Запада обречены на провал. «Напрасно они думают, что мы будем терпеть это, мягко говоря, безобразие. Удар по Крымскому мосту вызовет реакцию такую негативную, что мы просто будем обязаны нанести очень жесткий удар даже по одной из стран НАТО, если будет необходимо, которая будет замечена в том, что с ее территории взлетали самолеты F-16, которые вот-вот должны прибыть для «защиты» в кавычках Украины, либо ракеты поставлены теми же британцами или французами, или американцами», – уточнил он.

«Ответ будет очень жесткий. Я в этом уверен. Потому что в такие минуты они так и не поняли, что такое русский народ. Мы можем спорить, можем не соглашаться друг с другом, ругаться, но, когда приходит беда, она нас только объединяет. Мы становимся монолитными и сильными. Хочу напомнить историю этим господам, пусть они все-таки покопаются в своих архивах, в памяти, посмотрят, что происходит, когда русский медведь начинает защищать свою территорию по-настоящему. Думаю, мало не покажется никому», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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