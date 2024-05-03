В параде Победы на Красной площади примут участие более 9 тысяч военнослужащих и 70 единиц техники

В параде Победы на Красной площади примут участие более девяти тысяч военнослужащих, в том числе ветераны специальной военной операции, и 70 единиц техники. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«В состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовскоих, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции. Завершится парад пролетом авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи», – уточнил Шойгу, добавив, что генеральная репетиция парада состоится 5 мая.

Вместе с тем министр обороны отметил, что военные парады пройдут в семи городах-героях и 18-ти городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. «В трехстах четырнадцати населенных пунктах организуют торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов. Всего в праздновании Дня Победы будет задействовано около 150-ти тысяч человек и двух с половиной тысяч образцов вооружения и военной техники», – сообщил Шойгу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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