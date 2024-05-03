Шри-Ланка решила ввести визовый сбор для туристов всех возрастов

Российские туристические компании получили уведомление от партнеров из Шри-Ланки о введении с 1 июня платных виз для въезда в островное государство. Как сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), к стоимости визы добавятся сервисные сборы, в результате чего въезд на курорт обойдется больше $100.

Как уточняется, с 1 июня стоимость электронной визы (E-visa) на Шри-Ланку, как визы по прибытию составит $75 для туристов всех возрастов, включая младенцев. Плюсом станет сервисный сбор ($18,5), а также оплата услуги ($9). Таким образом, стоимость въезда обойдется в $102,5 или 9400 рублей по текущему курсу ЦБ РФ.

В конце ноября 2023 года власти Шри-Ланки в качестве эксперимента отменили плату за визу для граждан России, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии, путешествующих с целью туризма. Этот режим должен был завершиться 31 марта 2024 года, но был продлен до 30 апреля. С 1 мая власти Шри-Ланки ещё на месяц, до 31 мая 2024 года, продлили визовый эксперимент для граждан указанных стран.

В АТОР не исключили, что власти островного государства могут изменить свое решение, как это было уже неоднократно.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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