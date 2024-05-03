Санду как «чемодан без ручки»: Запад превращает Молдавию в раба

Некомпетентность команды президента Молдавии Майи Санду превращает ее в глазах западных спонсоров в чемодан без ручки, который неудобно нести и жалко бросить. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее оценке, Кишинев следует дорогой Украины и Прибалтики, превращаясь в бесправного раба Евросоюза и НАТО.

«Ситуация в Молдавии. Та же проблема (что на Украине). Запад превращает эту страну в своего безмолвного раба… Ее нынешнее руководство, поголовно считающее себя не молдованами, а румынами, проводит политику внутренних репрессий, повторяющую опыт Украины и Прибалтики, кстати говоря, и направленную на превращение республики в бесправный придаток Евросоюза и НАТО», – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ привела конкретные примеры нарушения прав и отсутствия свобод в Молдавии, обратив внимание, что граждан этой республики «зовут в секту, где подавляется воля и самоидентификация».

«Даже Госдепартаменту США в докладе по правам человека за 2023 год пришлось признать наличие в Молдавии таких проблем, как избирательное, политическое, мотивированное применение законов – это все прямая цитата, – повсеместная коррупция в госучреждениях Молдавии, пытки и другие виды жестокого, уничижительного обращения. Даже известные своими ангажированными подходами Amnesty International в докладе за 2023 год, ангажированными только понятно какого направления – России и все, что с этим связано, даже она не смогла закрыть (глаза) на то, что в Молдавии нарушались права и свободы ассоциаций, свободы слова, неприкосновенность частной жизни», – констатировала Захарова.

«Как отмечают независимые молдавские политологи, некомпетентность команды Санду превращает ее в глазах западных спонсоров в чемодан без ручки, который неудобно нести и жалко бросить… Конечно, столько денег западных было положено в этот самый чемодан. С этим можно поспорить. Как известно, коллективный Запад всегда без колебаний избавляется от бывших фаворитов, которые перестают быть им нужными», заключила официальный представитель МИД России.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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