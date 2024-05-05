Поставщик питания может слить врагу информацию об армии РФ в зоне СВО

После ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова журналистам стало известно, что один из ключевых партнеров военного ведомства может нести угрозу конфиденциальной информации о действиях российской армии в зоне СВО. Речь идет о компании «RBE Group», которую бывший чиновник лоббировал на поставку питания для военнослужащих РФ.

Согласно некоторым сообщениям, все владельцы крупнейшего поставщика питания давно проживают в Лондоне. И в связи с тем, что после заключения нового контракта с МО, компания обладает чувствительной информацией о расположении, передвижении и численности российских военных в зоне проведения спецоперации.

Таким образом, постоянно находящимися в Великобритании топ-менеджерами RBE Group могут заинтересоваться спецслужбы этой недружественной сраны. А в случае их удачной вербовки, врагу в руки могут попасть секретные сведения.

Ранее крупнейший поставщик питания уже работал с министерством обороны. В 2014 году ведомство прекратило все контрактные обязательства с компанией из-за плохого качества продукции, что в частых случаях приводило к отравлениям военнослужащих. Именно Иванов помог RBE вновь начать обслуживать ВС РФ в 2023 году, после начала СВО.

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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