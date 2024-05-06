Ночные заморозки и дожди с мокрым снегом: похолодание в московском регионе задержится

В ближайшие дни в московском регионе сохранится холодная погода, которую обеспечит обширный высокий циклон. Согласно прогнозу Гидрометцентра, ожидаются сильный ветер, дожди, мокрый снег – погода даже немного более, чем месяц будет отставать от календаря.

Во вторник, 7 мая, ночью вероятны осадки, в том числе в виде мокрого снега. Местами в Подмосковье возможны заморозки до -2°. Днем синоптики обещают дождь, мокрый снег, по области, местами сильный с порывистым ветром до 14 метров в секунду. При этом температура в Москве поднимется лишь до 4...6°, по области – до 3...8°.

В среду, 8 мая, ночью снова возможны осадки с похолоданием и заморозками до -3°. Днем ожидаются тоже осадки, в том числе мокрый снег при порывистом ветре до 20 метров в секунду. Воздух в Москве прогреется только до 5...7°, по области – до 3...8°.

В четверг, 9 мая, ночью снова прогнозируются заморозки и осадки. Днем опять местами вероятным небольшие осадки (преимущественно мокрый снег) с порывистым ветром до 20- метров в секунду. В Москве 5...7°, по области 3...8°.

В пятницу, 10 мая, немного потеплеет. Ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 1...4°, днем 8...13°. В субботу, 11 мая, облачно, небольшой дождь, ночью 2...7°, днем 9...14°.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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