российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 мая 2024, 19:36 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Специалисты ЧВК «Вагнер» подарили продовольственные наборы жителям ЦАР

Российские специалисты из ЧВК «Вагнер» продолжают оказывать поддержку жителям Центральноафриканской Республики. Инструкторы «Оркестра» при участии Русского дома в ЦАР организовали акцию по раздаче продуктовых наборов жителям города Обо.

Подобные инициативы стали доброй традицией, укрепляющей сотрудничество между РФ и ЦАР. Жители Обо выразили искреннюю благодарность «музыкантам», подчеркнув, что их деятельность ограничивается не только военной сферой, но и вносит существенный вклад в гуманитарную обстановку в стране.

Сотрудничество инструкторов ЧВК «Вагнер» с властями ЦАР продолжается уже несколько лет. Их опыт и профессионализм способствуют повышению боеспособности армии республики и успешному противодействию террористическим угрозам.

Они проводят регулярные тренировки с бойцами местных силовых структур и ежедневно повышают их боеспособность. Кроме того, они также помогают им в различных операциях и вносят огромный вклад в искоренение радикальных группировок.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, В мире, Общество, Политика, Россия,