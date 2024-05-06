Российские специалисты из ЧВК «Вагнер» продолжают оказывать поддержку жителям Центральноафриканской Республики. Инструкторы «Оркестра» при участии Русского дома в ЦАР организовали акцию по раздаче продуктовых наборов жителям города Обо.

Подобные инициативы стали доброй традицией, укрепляющей сотрудничество между РФ и ЦАР. Жители Обо выразили искреннюю благодарность «музыкантам», подчеркнув, что их деятельность ограничивается не только военной сферой, но и вносит существенный вклад в гуманитарную обстановку в стране.

Сотрудничество инструкторов ЧВК «Вагнер» с властями ЦАР продолжается уже несколько лет. Их опыт и профессионализм способствуют повышению боеспособности армии республики и успешному противодействию террористическим угрозам.

Они проводят регулярные тренировки с бойцами местных силовых структур и ежедневно повышают их боеспособность. Кроме того, они также помогают им в различных операциях и вносят огромный вклад в искоренение радикальных группировок.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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