Аномальный холод в Москве: власти столицы решили снова включить отопление

Похолодание в московском регионе стало самым сильным за последние 25 лет. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, минувшей ночью на фоне снегопада в столице столбики термометров варьировали от -0,2 до +0,7.

«За всю историю опорной столичной метеостанции ВДНХ 7-го мая столбики термометров лишь дважды опускались ниже нуля: в 1953 г. (-1,4) и в 1999 г. (-1,0). Рекорд минимальной температуры за всю вековую историю регулярных наблюдений в Москве принадлежит 1942 г, когда в эту ночь было -2,0. Так холодно 7-го мая в Москве бывает не чаще 1 раза в 25 лет!» – уточнил метеоролог в своем телеграм-канале.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений.

В этой связи власти Москвы приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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