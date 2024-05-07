Генпрокуратура признала нежелательной в России американскую организацию Freedom House

Деятельность американской неправительственной организации Freedom House, Inc. признана Генеральной прокуратурой России нежелательной на территории РФ. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре уточнили, что в числе основных направлений деятельности Freedom House – содействие установлению так называемой «главенствующей» роли США в мире, а также участие в продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту, в том числе по дискредитации Вооруженных Сил РФ.

В ведомстве обратили внимание, что Freedom House активно призывает к оказанию всесторонней помощи Украине, конфискации «замороженных» российских активов в пользу Украины, увеличению санкционного давления на РФ, а также введению международных санкций в отношении третьих государств «за поддержку Москвы».

В то же время эта организация оказывает информационную, финансовую, юридическую поддержку российским оппозиционным и запрещенным структурам, а также лицам, осужденным за совершение террористических преступлений.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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