Синоптик сообщила, когда москвичам ожидать возвращение теплой погоды

Теплая погода в московский регионе вернется ориентировочно в середине мая. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Первая декада мая окажется градусов на 5 ниже нормы. В 21 веке таких случаев было 8, правда, не всегда впадал снег. Но холодная погода не долго «гостила» в столичном регионе. Расчеты показывают, что майское тепло вернется в Москву в середине месяца», – уточнила синоптик в своем телеграм-канале.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, 9 мая в Москве и Московской области под влиянием холодной полярной воздушной массы, перемещающейся с акватории Карского моря, ожидается очень холодная погода. Температура ночью в столице опустится до -3…-1°, по области – до -5°. При этом возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в том числе и в утренние часы. Днем ожидаются местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. В воздух прогреется в Москве только до 5…7°, по области – до 3…8° на фоне порывистого ветра до 20 метров в секунду.

В последующие выходные дни в дневное время будет теплее – до 13°. В пятницу и субботу, 10 и 11 мая, возможны дожди.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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