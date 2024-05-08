Завтра в центре Москвы будут ограничения для движения транспорта и пешеходов

Завтра, 9 мая, в связи с торжественными мероприятиями и военным парадом Победы в центре Москвы будут ограничения для движения транспорта и пешеходов.

Как уточнили в столичном департаменте транспорта, автомобильное движение будет закрыто с 5:00 до окончания мероприятия на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, с 5:30 – на ряде центральных улиц и набережных, с 10:00 и до окончания мероприятия будет повторно закрыто движение на Волгоградском проспекте и части Садового кольца. В районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение с 5:00 до 13:00. В местах временных ограничений запрещена также парковка.

Вместе с тем 9 мая будут временно закрыты подземные пешеходные переходы: с 5:00 до окончания мероприятия на участке Волгоградского проспекта, Садового кольца – от станции метро «Таганская» до метро «Маяковская», а также на Тверской улице – от станции метро «Маяковская» до «Охотного ряда», а также с 10:00 до окончания мероприятия на участке Садового кольца – от станции метро «Маяковская» до улицы Новый Арбат и на улице Новый Арбат.

Подземный пешеходный переход в районе станции метро «Маяковская» будет открыт.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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