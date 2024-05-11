Киев сообщил о российском наступлении на Харьков со стороны Белгородской области

Украинские СМИ со ссылкой на Генштаб ВСУ и военных экспертов сообщили о начале наступления российских войск на Харьков со стороны Белгородской области. По данным американского «Института изучения войны», на севере Харьковской области российские войска вчера добились «тактически значимых успехов».

Источник: «Страна.ua»

Как утверждается, основные участки наступления сосредоточены в районах – Огурцово-Плетеневка и Борисовка-Красное-Стрелечья, ведутся атаки на Глубокое, Мороховец и Лукьянцы. При этом продолжается сосредоточение сил и техники на территории Харьковской и Сумской областей, пишут украинские СМИ. Министерство обороны РФ не подтверждало эту информацию, однако президент Украины Владимир Зеленский подтвердил данные о российском наступлении. Об этом же заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Могу сказать, что мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало. Мы тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь им подготовиться к этому», – сказал он.

«Мы ожидаем, что Россия попытается продвинуться в Харькове, а также, возможно, что Россия предпримет дальнейшие шаги в ближайшие недели», – добавил Кирби.

По официальным данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки киевскими войсками отражено 9 атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огирево, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

Сообщается, что российские войска уже якобы захватили Стрелечью, Красное и Борисовку. Цель этих операций, как считают военные эксперты, отбросить украинские силы от границы с Белгородской областью и продвинуться к Харькову на расстояние досягаемости ствольной артиллерии – то есть, ближе, чем на 25 километров. По данным из Киева, сейчас войска РФ находятся в 30 километрах от Харькова.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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