Синоптик уточнил, когда потеплеет в Москве

Затяжной период аномального холода в Центральной России, который длится уже 10 суток, продолжится до середины предстоящей недели, после чего температурный фон вернется в климатическое русло мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник, 13 мая, инициативу в атмосфере перехватит антициклон, благодаря чему осадки будут маловероятны, из-за облаков неуверенно появится солнце. Ночью столбики термометров в последний раз могут кое-где отметиться заморозками – в Москве около 0, в Подмосковье -3…+2, а днем в городе +9…+12, по области +8…+13, что на 7-8 градусов ниже климатической нормы.

«Во вторник и среду скользнет слабовыраженный фронт, отметившись уплотнением облачности и незначительным очаговым дождем. В сумерках ожидается 0…+5, в дневные часы +10…+15, с повышением до +13…+18», – уточнил синоптик, добавив, что в четверг, 16 мая, обойдется без осадков, под утро не ниже +2…+7, днем до +15…+20.

Пятница, 17 мая, ожидается ненастной. «В регион прорвется активный фронтальный раздел североатлантического циклона, который обрушится ливневыми дождями. Минимальная температура составит +7…+12, днем +13…+18», – уточнил Тишковец.

В выходные атмосфера стабилизируется, наступит типичная майская погода. На фоне повышенного атмосферного давления, станет солнечно и сухо. Под утро +5…+10, в разгар дня воздух начнет прогреваться до +20, отметил синоптик.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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