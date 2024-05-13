Тепло будет, но умеренное: Гидрометцентр уточнил прогноз погоды для Москвы на ближайшие дни

В московском регионе в ближайшие дни установится умеренно теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, холодная аномалия температуры сократится от -6 градусов в начале недели почти до 0 во второй половине, когда минует угроза ночных заморозков.

Как отмечают синоптики, во вторник, 14 мая, ожидается без осадков, но как раз с ночными заморозками местами до -2°. Днем в Москве до 13...15°, по области – до 10...15°.

В среду, 15 мая, преимущественно без осадков, но температура воздуха в ночное время ещё может опуститься до нулевой отметки. Днем в Москве потеплеет до 16...18°, по области – до 13...18°.

В четверг, 16 мая, также осадки не прогнозируются. Ночью в Москве 4...6°, по области 1...6°. В светлое время суток в столице ожидается до 18...20°, по области – до 15...20°.

В пятницу, 17 мая, местами возможен кратковременный дождь. Ночью 5...10°, днем 15...20°. В субботу, 18 мая, преимущественно без осадков при такой же, как и накануне, температуре воздуха.

Москва, Елена Володина

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