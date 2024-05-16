«Русская кровь на ваших руках!» В Москве отметили День Европы (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в центре Москвы коммунистические и левые организации провели акцию «в честь» Дня Европы во время собрания в гостинице «Метрополь» глав дипломатических представительств государств ЕС.

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Как пояснил корреспонденту РИА «Новый День» секретарь ЦК ОКП Денис Зоммер, «День Европы» обычно проводится в ЕС с 5 по 9 мая, но представители Евросоюза решили провести собрание сегодня. «Почему 16 мая? Вполне возможно, это связано с тем, что представители европейской дипломатии на сегодняшний день ищут себе союзников как среди лояльного дипломатического спектра, который также присутствовал на этой встрече, так и среди тех деятелей Российской Федерации, которые не являются иностранными агентами, но могут потенциально выражать интересы сил коллективного Запада. По этой самой причине представители левых и коммунистических сил столицы собрались с акцией протеста перед входом в здание гостиницы «Метрополь», – отметил он.

Активисты заявили о неприемлемом поведении стран ЕС и европейской дипломатии по оказанию помощи украинскому режиму и призвали европолитиков прекратить снабжение оружием киевских нацистов. Главными лозунгами стали: Русская кровь на ваших руках! Настоящий день Европы – день Победы над германским нацизмом!

Как отметил Зоммер, активистам попытались препятствовать представители охраны гостиницы. Среди участников и организаторов мероприятия были активисты «Объединенной Коммунистической партии», незарегистрированной партии сторонников Эдуарда Лимонова, Союза Коммунистической молодежи и движения «Трудовая Россия», а также профсоюз «Новый Труд».

«Всех собравшихся объединила идея, что ни в коем случае ни при каких обстоятельствах нельзя допускать, чтобы в центре страны, которая победила в свое время германский нацизм, проходила сходка людей, которая поставляет оружие нынешнему нацистскому киевскому режиму. И получается так: те, кто собрались сегодня в гостинице «Метрополь», они пили и ели кровь русских людей – не деленных на украинцев и русских. Тех, которые сейчас гибнут на Украине по вине преступного украинского режима», – заявил секретарь ЦК ОКП.

Собравшиеся представители организаций выкрикивали «Позор!», когда тот или иной представитель или дипломат, или посольский атташе европейской страны подъезжал к подъезду.

«В конце собравшиеся участники мероприятия проскандировали: «Мы придем еще!», напоминая тем представителям стран европейской дипломатии, кровопийцам, что им не будет покоя здесь до тех пор, пока они поставляют оружие украинскому режиму и до тех пор, пока они откровенно враждебны нашей стране», – подчеркнул Зоммер.

Москва, Ольга Ветрова, фото Дениса Зоммера

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