Генпрокуратура России предъявила новый иск Ходорковскому*

Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры к опальному олигарху, основателю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* (признан иноагентом), экс-главе МЕНАТЕПа Платону Лебедеву и ООО «Сибирская лизинговая компания». Дело зарегистрировано в базе данных судебной инстанции.

На 27 мая по этому делу назначена беседа. Суть претензий Генпрокуратуры не уточняется.

Ранее эти деятели были фигурантами дела ЮКОСа, и были признаны виновными в хищении акций и нефти, а также уклонении от уплаты налогов.

Как отмечает РБК, учредителем ООО «Сибирская лизинговая компания» является ООО «РН-Лизинг», которое, в свою очередь, принадлежит четырем нерезидентам России – «Венуслинк Лимитед», «Крестпайн Лимитед», «Лидрейндж Лимитед» и «Рейферн Лимитед». Все они зарегистрированы на Кипре.

В марте Генпрокуратура сообщала о намерении обжаловать отклонение апелляции судом Амстердама на решение о выплате бывшим акционерам ЮКОСа – Hulley Enterprises (Кипр), Veteran Petroleum (Кипр) и Yukos Universal (остров Мэн) – более $50 млрд за «экспроприацию» компании. Российская сторона утверждает, что компании предоставили ложные сведения о контроле над ними попечителей офшорных трастов. По версии Москвы, «несколько российских олигархов» приобрели акции ЮКОСа с помощью некой цепочки транзакций.

*лицо, признанное в России иностранным агентом

Москва, Елена Володина

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