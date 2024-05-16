В МВФ высказались в защиту «замороженных» российских активов

Намерения западных государств использовать замороженные российские активы для поддержки Украины могут подорвать мировую валютную систему. Об этом заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

«Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», – сказала Козак, слова которой цитирует РИА «Новости».

Оценивая перспективы достижения соглашения по активам на министерской встрече G7, Козак подчеркнула, что это решение должны принимать соответствующие судебные инстанции и юрисдикции.

Напомним, после начала специальной военной операции западные государства заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 млрд евро. Около 200 млрд находится в Евросоюзе, в основном на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем Euroclear в Бельгии.

Вашингтон, Елена Володина

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