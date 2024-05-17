«Это огромная драма…» «Антиимпериалисты» расскажут миру правду о ситуации в Донбассе

Разрушенные украинскими бомбежками детсады, больницы, безутешные, но не сдающиеся донбассцы… Таким предстал Донбасс перед делегацией «Всемирной антиимпериалистической платформы». О своих впечатлениях от поездки корреспонденту РИА «Новый День» рассказал член компартии Бельгии Жеф Боссойт. По его словам, для организации, в которую входят представители иностранных государств, особенно важно лично получить свидетельства происходящего на донбасской земле, чтобы бороться с лживой пропагандой в своих странах.

Фото предоставлено членами делегации «Всемирной антиимпериалистической платформы»

«Для меня очень важно свидетельствовать в моей стране, в Бельгии, о том, что здесь происходит. Потому что у нас все СМИ, газеты, телевидение каждый день повторяют: эта война началась только 2 года тому назад. И якобы это Путин и россияне напали на Украину. Хотя мы знаем, что это совсем не так», – пояснил Боссойт.

Бельгийский коммунист был в Луганске и в 2014 году, когда только начались бомбежки мирных жителей: «Чтобы убеждать наших земляков, нам надо иметь твердые факты, свидетельства, цифры».

Иностранная делегация побывала в Луганске, Краснодоне и везде – разрушения, нанесенные украинскими снарядами. «Это огромная драма. В разных селах, которые мы посетили, разгромлены здания, детские сады, школы. А потом мы видели кладбища. Огромные ряды могил. Это в Луганске. И то же самое – в Краснодоне», – отметил он.

Как пояснил Боссойт, многие родители, у которых погибли дочка или сын, не знают, где дети лежат – они в общих могилах. С помощью ДНК специалисты ищут членов их семей и потом сообщают родителям, помогают перезахоронить.

В музее истории и культуры Луганска иностранцы познакомились с боевой славой города. «Очень интересно увидеть, как этот город и его герои побеждали во Второй мировой войне. И понимаешь: то, что сейчас – это продолжение», – отметил бельгиец.

Делегация общалась с представителями властей Луганской области: «Нам рассказали, какова ситуация, как идет война. Показали на картах движение фронта».

12 мая, в День Луганской Народной республики, представители «Всемирной антиимпериалистической платформы» побывали на торжественной церемонии в Краснодоне. Кроме того, европейские коммунисты встретились в Луганске с первым секретарем отделения компартии ДНР Борисом Литвиновым.

«Мы счастливы, что сейчас у нас есть контакты не только в Луганске, а даже в Донецке. Мы договорились, что будем на связи», – поделился бельгийский коммунист.

Боссойт признался, что тяжело было видеть своими глазами последствия трагедии. В маленьком селе иностранцы познакомились с женщиной, мать которой убил украинский снаряд.

«Она рассказала, как украинская армия, уходя из региона, требовала, чтобы жители шли с ней в Киев. А люди этого совсем не хотели. И эта женщина сказала: «Вы фашисты. Я здесь останусь – во что бы то ни стало». Потом бомбили их квартиру, погибла ее мать, осталась под развалинами. Украинская армия напоследок стреляла и все разрушала. Это огромная жестокость. А у нас говорят, что это русские – жестокие люди. Но мы увидели, что это совсем наоборот», – рассказал он.

По словам Боссойта, местные жители хорошо принимали иностранную делегацию, говорили, «мы, иностранцы, должны сказать в своих странах, что на Донбассе на самом деле происходит». «Они были рады, что мир их не забывает. Увидели, что у них есть друзья», – отметил бельгиец.

Боссойт подчеркнул, что жители Донбасса «полностью поддерживают» СВО, ведь, «если бы не помощь российской армии, они все погибли бы». «Украинская армия приблизилась к границам, хотела завоевать весь Луганск, весь Донецк и потом грозить России», – заключил он.

Боссойт заверил, что вся информация о Донбассе – факты, видео и фото, интервью с матерями – будут распространяться как доказательства: «Мы будем говорить правду в наших странах».

Москва, Ольга Ветрова

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