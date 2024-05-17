Перспектива мирных переговоров: Путин дал понять, что в Киеве пока не с кем заключать соглашения

Москва готова возобновить переговоры по урегулированию украинского кризиса, но необходимо понять, с кем именно в Киеве можно вести такой диалог. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с сопровождающими его в поездке российскими журналистами.

Глава государства напомнил, что в Москве «никогда не отказывались от переговоров», это политики из Киева «вышли из переговорного процесса», как только были отведены войска из-под Киева. «Нас в очередной раз обманули», – пояснил президент РФ, слова которого цитирует ТАСС.

«Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело. Кому и в какой степени можем доверять. И, конечно, анализируем сейчас все, что происходит в этом плане, на этом направлении», – уточнил президент РФ.

Путин напомнил, что, когда российские войска стояли под Киевом, западные партнеры настаивали на их отводе – «нельзя подписывать документы, если у противоположной стороны к виску приставлен пистолет». «На следующий день они выбросили наши договоренности в помойку и сказали: «Ну, теперь будем воевать до конца». А западные их кураторы заняли позицию, известную теперь всему миру, – победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. Это же не мы так себя повели», – констатировал Путин.

На пресс-конференции в Харбине глава российского государства подчеркнул, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского имеет значение для России, судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями. «По поводу легитимности: на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины», – сказал Путин, отметив, что «в Конституции [Украины] есть всякие варианты».

Харбин, Елена Володина

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