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Российские войска ведут зачистку Волчанска: освобождено почти 200 кв км территории Харьковской области

Российские войска взяли под контроль порядка 200 квадратных километров территории Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, ВС РФ сейчас ведут зачистку Волчанска.

«Наши войска продвигаются вглубь территории. Частично северная часть территории Харьковской области уже освобождена. В настоящее время производятся зачистки по городу Волчанску. Достаточно большая уже территория освобождена, это более 200 квадратных километров», – сказал Ганчев, заявление которого опубликовано в телеграм-канале военно-гражданской администрации Харьковской области.

Ганчев обратил внимание, что на фоне активного продвижения российских войск в Харьковской области в ВСУ наблюдаются панические настроения – многие украинские военные дезертируют.

Харьков, Елена Володина

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