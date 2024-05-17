Выходные в Москве: солнечно и тепло

В предстоящие выходные дни в Москве ожидается умеренно теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, осадки вряд ли возможны.

«В выходные, 18 и 19 мая, переменная облачность, без осадков, ночью в Москве 5...7°, в центре города 8...10°, по области 3...8°. Днем в Москве 18...20°, по области 15...20°. Ветер восточной четверти 4-9 м/с», – говорится в сообщении синоптиков.

В начале новой недели ожидается дальнейшее потепление. В понедельник, 20 мая, в дневное время воздух может прогреться до 22°, во вторник, 21 мая, – до 23°, но возможен кратковременный дождь.

Москва, Елена Володина

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