Российское наступление на Харьков застало Киев врасплох – американские СМИ

Российское наступление на Харьков застало киевское командование ВСУ врасплох: ВС РФ взяли под свой контроль больше территории, чем удалось отвоевать Киеву в ходе провального контрнаступления 2023 года, пишет американская газета The Washington Post.

«Россия захватывает больше территории, чем Украина освободила при контрнаступлении 2023 года», – говорится в публикации.

Как отмечает издание в другой статье, российское наступление в Харькове и соседней Донецкой области «вызвало вопросы о жизнеспособности обороны Украины – не только сможет ли Киев выполнить свое обещание изгнать всех захватчиков, но также и о том, сможет ли Россия вскоре одолеть украинские силы и захватит больше территории».

Вашингтон, Елена Володина

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