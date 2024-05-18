Белоусов может отстранить RBE от поставок питания на фронт

Назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны вместо Сергея Шойгу воодушевила многих патриотов. Эксперты возлагают большие надежды, что новый министр займется проблемой снабжения армии, в частности с поставками продовольствия на фронт.

Новое руководство Министерства обороны, по данным телеграм-канала «Старая площадь», может обратить внимание на деятельность поставщика соцпита «RBE Group», который на данный момент обеспечивает армию продовольствием. Однако его качество неоднократно вызывало сомнения, в частности, у клиентов РЖД и военнослужащих.

В 2014 году Министерство обороны отказалось от сотрудничества с данной компанией, однако спустя год после начала СВО с RBE был заключен контракт на поставки без проведения конкурса. Вероятно, этому способствовал арестованный по обвинению в крупных взятках Тимур Иванов.

Авторы канала отмечают, что многие надеются, что компанию «RBE Group» исключат из списка поставщиков, считая ее остатком прошлых коррупционных схем времен Сергея Шойгу. Они утверждают, что основной целью компании было не обеспечить военнослужащих, а заработок через коррупцию. По мнению авторов, компанию лоббировали на самом высоком уровне в ущерб интересам бойцов на фронте, ради получения взяток и откатов.

«Не зря золотые генералы Шойгу с таким усердием тащили ее наверх и выбивали распильные бюджеты. Всё остальное их интересовало крайне мало, поэтому удивляться тут нечему», – резюмирует Старая площадь».

Москва, Екатерина Попова

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