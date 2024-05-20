«Очень опасная игра» – академик РАН о последствиях вмешательства в геном человека

Вмешательство в геном человека грозит обернуться огромными рисками с негативными последствиями для всей цивилизации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

«В 2003 году, когда была представлена чистовая версия генома человека, все цивилизованные страны мира, кто этой технологией владеет, в том числе и Россия, приняли закон о моратории на эксперименты с геномом человека… Это действительно очень серьезная проблема, если кто-то начнет эксперименты с геномом. Тогда даже американцы приняли закон, который касается гаражной генетики, когда можно за 35 тысяч долларов на секонд-хенде купить секвенаторов и в гараже можно экспериментировать… Это очень опасная игра», – подчеркнул Онищенко.

Академик пояснил, что редактирование генома даже в медицинских целях может обернуться непредсказуемыми последствиями. «Эта огромная позитивная возможность таит в себе и огромные риски, потому что человек вмешивается в святая святых, что природа создавала десятками миллионов, миллиардов лет… В этом сыграла определенную роль позиция ученых. Когда был геном расшифрован, один из активных авторов расшифровки генома высказал такую фразу: геному человека 3 млрд лет, пора его переписать. Вы представляете, что это такое? Это, действительно, можно сделать технически, но какие будут последствия для цивилизации, это даже трудно предположить», – констатировал он.

«Нужно, чтобы его (геном) не переписывали, но редактировать его надо. И даже если мы только этим будем заниматься, неизвестны последствия отдаленные. Вот (представьте), все эти 4 тысячи болезней вдруг научились изымать из генома, и их не будет у нас. А какие будут последствия? Вот мы ликвидировали оспу, а последствия уже начинаем ощущать – качество человеческого материала ухудшается. Поэтому это очень опасная, но очень захватывающая дух интересная научная проблема», – заключил Онищенко.

Москва, Мария Соколова

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