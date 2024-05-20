Москву ожидает скандинавский погодный сюрприз

В ближайшие дни в московском регионе сохранится теплая погода, но возможен сюрприз. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, холодный атмосферный фронт из Скандинавии во вторник днем и ночью в среду принесет кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром.

Во вторник, 21 мая, осадки вероятны днем. При этом воздух прогреется до 25°. При грозе возможны порывы ветра до 15 м/с.

В среду, 22 мая, переменная облачность. Ночью местами также ожидается небольшой дождь. Днем в Москве 21...23°, по области 19...24°.

В последующие дни в дневное время осадки не прогнозируются. В светлое время суток выше 20°.

Москва, Елена Володина

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