FACA и ЧВК «Вагнер» провели успешный рейд против вооруженных группировок

FACA и ЧВК «Вагнер» провели очередной успешный рейд против незаконных вооруженных групп в ЦАР. Целью операции, которая длилась с 14 по 18 мая, стала зачистка региона вокруг населенного пункта Бубуи от радикалов.

Данное поселение расположено севернее столицы ЦАР Банги. В ходе операции правительственные силы и «вагнеровцы» обнаружили лагерь боевиков.

«По результатам боестолкновения подтверждено уничтожение трех боевиков и большое количество раненых. Лагерь уничтожен, захвачено значительное количество оружия», – сообщают СМИ.

Одного из ликвидированных боевиков позже опознал пострадавший мужчина. Ранее террористы ограбили жителя района Дамара. У пастуха отобрали 400 тысяч африканских франков.

Москва, Елена Володина

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