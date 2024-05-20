Тупик: Зеленский завел Украину в безвыходное положение

Украина становится террористическим государством с перспективой последующего распада на фоне недостатка ресурсов для своего существования. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал политолог, глава Центра политической информации Алексей Мухин на пресс-конференции в Москве. По его оценке, на конференции в Швейцарии Запад попытается легитимизировать президента Украины Владимира Зеленского, у которого сегодня истек срок полномочий на посту главы государства.

«Окончание для условной легитимности Зеленского – после отмены выборов она под большим сомнением – это происходит на фоне военных неудач, что резко усугубляет политический кризис на Украине. Помимо этого, сложно не заметить некое обезлюживание Украины. Все это натыкается ещё на один факт – со следующего месяца Украине придется выплатить то, что она назанимала, выпросила у западных стран. Теперь запускается процесс выкачивания средств из Украины. И это усугубляет ситуацию вокруг Зеленского самым неимоверным и очень серьезным образом… Мне кажется, в последнее время Зеленский допускал достаточно много строптивых вещей. То есть он не был послушным орудием в руках западных стран. А сейчас будет, потому что у него нет другого выхода. Он полностью теперь зависит от милости, понимания ситуации и так далее», – полагает Мухин.

Политолог подчеркнул, что Запад сам создал эту «тупиковую ситуацию, поощряя беззаконие киевского режима, которое в своей жадности зашло слишком далеко». «В этой связи очень интересным событием будет конференция в Швейцарии, которую сама Швейцария объявила как конференцию – научное мероприятие, где идет обмен мнениями, а теперь она называется саммит мира, а саммит уже официальное мероприятие, где лидеры стран принимают какое-то политическое решение. Меня терзают смутные сомнения, что этот так называемый саммит мира будет попыткой легитимизации Зеленского. Под это будут подписывать тех лидеров стран, которые прибудут на это мероприятие. Не зря страны глобально юга, насколько мне известно, Китай, а также ряд других стран вроде Бразилии и ЮАР, не приедут на это мероприятие. Они понимают, куда их пытаются втянуть», – констатировал он.

При этом Мухин обратил внимание на активизацию поиска «акторов и моделей для продолжения конфликта с Россией в связи с Украиной». «Выделил бы британскую модель – она условно называется «до последнего украинца». Британия здесь очень последовательно все это делает. Французская модель – введение экспедиционного корпуса для того, чтобы зафиксировать приобретенное Западом на Украине. Американская модель подразумевает экспансию крупных компаний с их службами безопасности и частными военными компаниями, гарантирующие соблюдение интересов этих компаний на территории Украины. Ну и польская модель самая простенькая – оккупация Западной Украины не под эгидой НАТО, а именно в интересах отдельно взятого польского государства», – пояснил эксперт.

«Одновременно из последних тенденций хотел бы отметить то, что Украина и западные страны, которые ее курируют занимаются активным поиском ресурсов для продолжения конфликта. И этот процесс форсирован буквально после смены правительства РФ и заступления на позицию министра обороны Андрея Белоусова, которого они посчитали крайне опасным для себя назначением. Считается, что это чуть ли не катастрофа, для них это катастрофа. Поэтому сейчас идет мощный поиск ответа интеллектуального, организационного, мобилизационного ответа на этот вызов», – добавил он.

Как полагает политолог, ситуацию усугубляет превращение Украины в террористическое государство. «Киевский режим и страны, которые курируют его, не откажутся от террористической активности, которая будет фактически преобразовывать Украину в аналог ИГИЛ, запрещенной в России организации, которая будет выполнять под отчет теракты на территории РФ. Благословление на это со стороны западных стран ведется сейчас полным ходом. Напомню, этот опыт для Украины совсем не новый, потому что они были на подхвате у натовских стран в Афганистане, в Ираке», – отметил эксперт.

«И, конечно, больше всего сейчас вопросов к экономике войны. Украина начала платить за это, а платить ей нечем. Соответственно, она будет и дальше расплачиваться своими оставшимися ресурсами, что завершит трагедию этой страны совершеннейшим развалом и, возможно, сильной гуманитарной катастрофой в центре Европы», – заключил Мухин.

Москва, Мария Соколова

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