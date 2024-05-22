В апреле в Москве установлен рекорд по числу ипотечных сделок

По итогам апреля в Москве зарегистрировано 10 622 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости, что стало рекордным показателем с начала года. Об этом говорится в сообщении столичного Управления Росреестра.

«Апрельский показатель по числу зарегистрированных ипотек продемонстрировал наивысший с начала года результат и превысил порог в 10 тысяч договоров, обогнав итоги марта на 14,8% <... > В текущем периоде апрель уступил рекордному 2023 году менее 9% (порядка 1 тыс. договоров)», – уточнил руководитель ведомства Игорь Майданов.

Всего в январе-апреле 2024 года в Москве зарегистрировано 37 408 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Данный показатель на 6,4% меньше результата первых четырех месяцев 2023 года (39 949).

Москва, Елена Володина

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