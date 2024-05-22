ФАС возбудила дело против МТС за необоснованное повышение тарифов на связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против оператора связи МТС после весеннего повышения тарифов на услуги связи. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«ПАО «МТС» в апреле и марте 2024 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 30 млн абонентов в среднем на 8%. По результатам проведенного анализа ФАС России установила, что это повышение не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным», – уточнили в антимонопольной службе.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия ПАО «МТС» ущемляют интересы абонентов.

Москва, Елена Володина

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