Сгорели два вагона: «Сапсаны» и «Ласточки» задерживаются после пожара в подмосковной электричке

В связи с возгоранием электропоезда на станции «Поварово» московского региона Октябрьской железной дороги задерживаются поезда, в том числе «Сапсан» и «Ласточка», которые следовали по маршрутам Москва – Санкт-Петербург, Самара – Санкт-Петербург, а также пригородные электрички Москва – Тверь, Москва – Крюково и Тверь – Москва.

Как говорится в сообщении РЖД, отменены также пригородные поезда №6408 на участке Поварово – Подсолнечная, №6710 на участке Поваровка – Тверь, №6409 на участке Подсолнечная – Поваровка. Для пассажиров со станции Поварово организуются автобусы до ст. Тверь с заездом на ст. Подсолнечная, Клин.

Сегодня в 14:52 в Подмосковье на станции Поварово произошло возгорание электропоезда №6710 сообщением Москва – Тверь. По данным МЧС, горели 2 вагона на площади 140 квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений эвакуировались 8 человек, никто не пострадал.

В 15:40 пожар локализовали, в 16:15 полностью ликвидировали. В настоящее время ведутся работы по освобождению пути и восстановлению инфраструктуры.

Движение поездов организовано по соседнему пути.

Москва, Елена Володина

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