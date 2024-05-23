Устойчивое развитие: группа компаний «Южуралзолото» определила приоритеты развития

Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» (ПАО «ЮГК») определила приоритеты устойчивого развития, которые включают такие важные аспекты, как защиту окружающей среды и социальные программы.

Как пояснил президент ПАО «ЮГК» Константин Струков, такая стратегия является оправданной, что подтверждается выводами ведущих российских ученых.

«Наша компания уже многие годы сотрудничает с учеными из Института проблем комплексного освоения недр РАН. В 2021 году мы приняли стратегию устойчивого развития и системно занимаемся вопросами экологической безопасности, снижения вредных выбросов и создания комфортных условий для работы и жизни наших сотрудников. В ноябре 2023 года мы разместили акции на Московской бирже, и видим, что многим нашим инвесторам важно, чтобы компания следовала принципам устойчивого развития», – пояснил Струков.

В конференции приняли участие представители Минприроды России, Правительства Челябинской области, Ростехнадзора, Роснедр, а также топ-менеджеры горнодобывающих предприятий из разных регионов России.

Справка РИА «Новый День»: ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» – одна из крупнейших золотодобывающих компаний страны (Nº 4 по объему производства золота и Nº 2 по ресурсам золота в России).

Группа ведет добычу в двух хабах – Уральском хабе (Челябинская область) и Сибирском хабе (Красноярский край, Хакасия). Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ПАО «ЮГК» составляют 40,7 млн унций золотого эквивалента (по классификации JORC), что является достаточным для обеспечения стабильной работы компании на протяжении не менее, чем 30 лет.

Москва, Елена Володина

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