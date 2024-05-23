Жителей Подмосковья предупредили о ночных заморозках

В Московской области объявлено экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. Как сообщила пресс-служба регионального главка, в ночные и утренние часы 24 мая местами ожидаются заморозки до -1°.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в пятницу, 24 мая, в Московском регионе ожидается небольшая облачность и без осадков. После ночного похолодания воздух прогреется до 24°. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Москва, Елена Володина

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