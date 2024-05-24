Выходные в Москве будут по-летнему теплыми и солнечными

В предстоящие выходные дни в московском регионе ожидается по-летнему теплая и солнечная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в дневное время воздух будет прогреваться до 28 градусов.

В субботу, 25 мая, ночью в Москве 6...8°, по области 4...9°. Днем в столице 24...26°, по области 21...26°. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В воскресенье, 26 мая, переменная облачность. Ночью до 12°, днем прогнозируется до 28°. Ветер западной четверти 3-8 м/с.

Начало новой недели ожидается преимущественно без осадков. Ночью 8...13°, днем 21...26°.

Москва, Елена Володина

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