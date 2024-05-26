Бойцы ЧВК «Вагнер» обучили племя в ЦАР бороться с боевиками

Российские инструкторы из ЧВК «Вагнер», действующие в Центральноафриканской Республике, обучили и подготовили бойцов из местного племени Занде, которое долгое время отбивалось от боевиков своими силами. Об этом в интервью Telegram-каналу GREY ZONE рассказал командир ЧВК «Вагнер» в ЦАР, Герой России Дмитрий Подольский (позывной «Салем»).

Как уточнил командир направления «вагнеровцев», на востоке страны остается присутствие крупной группировки боевиков UPC. «Салем» подчеркнул, что боевики занимают практически весь восток страны, а также дальний восток. При этом, уточнил руководитель российских инструкторов в ЦАР, находящиеся в регионе миротворцы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) ничего не могли сделать с разгулом террора.

«До недавнего времени дальний восток был эпицентром, так сказать, беспорядков. Здесь свободно себя чувствовали представители UPC. МИНУСКА с ними ничего не могла сделать», – рассказал Подольский.

Единственной силой, которая долгое время противостояла боевикам на востоке ЦАР, по словам инструктора и Героя России, были ополченцы из местного племени Занде. В результате переговоров с руководством данного племени специалисты ЧВК «Вагнер» приняли решение обучить бойцов племени для вливания их в состав Вооруженных сил ЦАР (FACA).

«Племя, которое там находится – это Занде. Это крестьяне. Они как могли своими силами во взаимодействии с FACA защищали свои дома от набегов UPC. При этом они достойно себя показывали в бою, не имея такого вооружения, как у боевиков», – поделился «Салем».

По словам Подольского, российские инструкторы уже подготовили уже 100 бойцов из племени Занде, в данный момент они проходят боевое слаживание в районе Обо.

«Патрулируют территорию, также совершают рейды в джунгли. Кроме этого, 2 группы были направлены на север и северо-восток страны, где работают также они совместно с FACA, подразделениями спецназа и горной полиции», – уточнил командир ЧВК «Вагнер».

Москва, Екатерина Попова

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