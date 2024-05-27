НАТО пока опасается вводить войска на Украину: Столтенберг остудил «горячие головы» в ЕС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил позицию о том, что войск Североатлантического альянса не должно быть на Украине. По его словам, в противном случае возможно прямое военное столкновение с Россией. В то же время, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Софии, Столтенберг заявил, что киевский режим вправе наносить удары по территории РФ.

«Если у нас силы НАТО будут напрямую вовлечены в конфликт, если они будут атаковать российские объекты, в небе или на земле на Украине, то мы будем в ситуации, в которой будет очень сложно удержать НАТО вне конфликта. <…> У нас не должно быть войск НАТО на земле или техники в небе Украины», – заявил Столтенберг (здесь и далее цитата по ТАСС), комментируя заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что Польша и Прибалтика могут отправить войска на Украину.

Генсек НАТО пояснил, что нужно поставлять больше оружия и боеприпасов Украине и отменить ограничения на их применение. По его мнению, оружие НАТО, переданное Киеву, сразу становится украинским, поэтому Киев должен иметь возможность наносить им удары, «например, по авиабазам в России».

«Я уверен, что, если мы передали оружие Украине, это больше не наше оружие, это их оружие, а значит, они могут наносить им удары по законным военным целям, в том числе в России. Например, по авиабазам, которые использует Россия», – сказал Столтенберг, добавив, что эти действия могут считаться «самообороной».

«Страны НАТО, которые поставляют оружие Украине, принимают решения, на каких основаниях оно поставляется. Я считаю, что пришло время подумать об отмене некоторых ограничений. Поскольку мы видим сегодня, что, например в районе Харькова линия фронта и граница – это почти одно и то же. Если украинцы не могут атаковать военные цели на российской территории, это делает очень сложной для них оборону, поскольку у них есть ограничения на применение оружия. Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения», – полагает генсек НАТО.

София, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube