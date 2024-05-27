«Афганистан нам небезразличен»: Лавров объяснил идею исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций

Движение «Талибан», которое признано в России запрещенной экстремистской организацией и находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, является реальной властью в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, инициатива изменить статус организации отражает реальность.

«Они являются реальной властью. Афганистан нам небезразличен. Небезразличен для наших союзников, прежде всего в Центральной Азии. Так что этот процесс отражает осознание реальности», – сказал Лавров (цитата по РИА «Новости»).

Ранее сегодня стало известно, что МИД и Минюст России доложили президенту РФ Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций.

Москва, Елена Володина

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