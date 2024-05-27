Москвичей ожидает аномальная жара

В ближайшие дни в московском регионе установится аномально жаркая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры в ближайшую пятидневку будут превышать норму на 4-5° – днем в столице в середине недели будет под 30 градусов.

При этом синоптики обратили внимание, что индекс УФ-облученности в середине дня будет достигать высоких значений. Следует соблюдать меры предосторожности и позаботиться о защите от прямых солнечных лучей. Ослабление перемешивания воздуха в приземном слое не будет способствовать рассеянию вредных примесей в ночные часы.

Во вторник, 28 мая, днем ожидается до 28°, а в среду и четверг, 29 и 30 мая, – до 30° при слабом ветре.

В пятницу, 31 мая, прогнозируется переменная облачность и местами небольшой кратковременный дождь. Ночью 12...17°, днем – 25...30°.

В субботу, 1 июня, вновь возможен местами кратковременный дождь. Ночью 12...17°, днем 23...28°.

Москва, Елена Володина

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