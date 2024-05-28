В СДЭК назвали сроки возобновления работы

Служба доставки СДЭК, в работе которой произошел масштабный сбой в минувшие выходные, возобновит выдачу отправлений не позднее завтрашнего дня, 29 мая. Об этом говорится в сообщении компании.

«Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы. Безусловно, все ваши посылки в безопасности и мы делаем всё необходимое для того, чтобы они скорее оказались у вас. Мы благодарим вас за поддержку, полностью понимаем и разделяем негодование относительно задержек доставки», – пояснили в СДЭК.

«По итогам разрешения этой ситуации мы примем все меры для предотвращения её повторения», – заверили в компании.

Москва, Елена Володина

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